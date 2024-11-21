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Общество

В Пензе меняются схемы движения общественного транспорта

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Из-за перекрытия дороги на улице Ерик в связи с реконструкцией железнодорожного моста в Пензе изменятся схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Речь идет об автобусах и маршрутках, следующих из Заречного, микрорайонов ГПЗ-24 и Ахуны.

В Пензе меняются схемы движения общественного транспорта

Автобусы № 82с (ГПЗ-24 - ТЦ «Мега Пенза»), № 93 («Совхоз-Техникум» - «Аграрный университет») с улицы Измайлова поедут через мост им. В. П. Капашина - Злобина - Бакунинский мост - Бакунина и далее по маршрутам. При движении с улицы Суворова они направятся по Урицкого - мосту им. В. П. Капашина - Измайлова и далее по маршрутам.

В Пензе меняются схемы движения общественного транспорта

Маршрутки № 99 при движении в Арбеково с улицы Измайлова проследуют по мосту им. В. П. Капашина - Кирова - Чехова - Суворова и далее по привычному пути. При движении в Засурье с улицы Суворова они поедут по Урицкого - мосту им. В. П. Капашина - Измайлова и далее как обычно.

В Пензе меняются схемы движения общественного транспорта

Микроавтобусы № 9м при движении на Западную Поляну с улицы Измайлова поедут через мост им. В. П. Капашина - Злобина - Бакунинский мост - Бакунина и далее по маршруту. При движении на ГПЗ с улицы Суворова они направятся по Урицкого - Бакунина - Бакунинскому мосту - Злобина - мосту им. В. П. Капашина - Измайлова и далее как обычно.

В Пензе меняются схемы движения общественного транспорта

Движение автобусов малого и среднего классов № 59 и 73 с улицы Суворова будет направлено по улицам Чехова - Долгова - Большому Сурскому мосту - Чаадаева - Долгорукова - Кустанайской - Свободы - Горбатову переулку - Тарханова - Измайлова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

В Пензе меняются схемы движения общественного транспорта

«Перекрытие проезда под железнодорожным мостом не внесет изменения в схемы движения маршрутов: № 419 (г. Пенза (Пенза-I) - с. Золотаревка), № 102 (г. Заречный (132-й квартал) - г. Пенза (ПГУ)), № 103 (г. Заречный - ГПЗ-24 - г. Пенза (Пенза-I))», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Автобусы № 101 (г. Заречный (МК «Лером») - г. Пенза (Пенза-I)) от остановки МК «Лером» поедут как маршрут № 103 (г. Заречный - ГПЗ-24 - г. Пенза (Пенза-I)): в прямом направлении - по улицам Нейтральной, Антонова, Измайлова, мосту им. В. П. Капашина, Урицкого, Суворова, Володарского, Октябрьской; в обратном - по Октябрьской, Володарского, Суворова, Урицкого, Набережной Реки Пензы, мосту им. В. П. Капашина, Измайлова, Антонова, Нейтральной.

Автобусы № 431 (г. Пенза (Пенза-I) - п. Леонидовка) при движении из Леонидовки с улицы Измайлова направятся по мосту им. В. П. Капашина, Урицкого и далее по маршруту. При движении с Пензы-I они проследуют по улице Урицкого с выездом на мост им. В. П. Капашина, по Измайлова и далее по маршруту.

Микроавтобусы № 111 (г. Пенза (Пенза-I) - КПП-11 - г. Заречный (132-й квартал)), № 112 (г. Пенза (Пенза-I) - КПП-5 - г. Заречный (132-й квартал)), № 113 (г. Пенза (Пенза-I) - КПП-5 - г. Заречный (лицей № 230)) поедут с улицы Свободы по Долгорукова через микрорайон Пенза-II: в прямом направлении - по улицам Нейтральной, Свободы, Долгорукова, Чаадаева, Луначарского, Старо-Черкасской, Огородной, Восточной, Урицкого, Чехова, Суворова, Московской, Октябрьской; в обратном направлении - по Октябрьской, Московской, Суворова, Урицкого, Большому Сурскому мосту, Чаадаева, Долгорукова, Свободы, Нейтральной и далее по маршруту.

Участок дороги на улице Ерик от Злобина до Транспортной - под железнодорожными путями - перекроют в понедельник, 25 ноября. Он станет недоступен до 20 мая 2027 года.

После сдачи объекта число полос увеличится до 2 в каждом направлении, а подмостовой габарит в месте пересечения с железной дорогой будет отвечать нормативу - высота достигнет 4,5 м.

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Источник — схемы ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»
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