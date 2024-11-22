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Общество

Маршрут № 20 в Пензе обещают сделать подвозящим не навсегда

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Новость о том, что маршрутка № 20 больше не будет ездить до Пензы-I, не обрадовала горожан, которые часто ею пользуются.

Маршрут № 20 (Пенза-I - Барковка) с 25 ноября переводится на регулируемый тариф, становится подвозящим и изменяется. Микроавтобусы будут доезжать только до улицы Транспортной.

Они станут двигаться по следующей схеме: улицы Долгая (остановка «Барковка») - Сортировочная - Перовской - Демьяна Бедного - Луговая - Стрельбищенская - Измайлова - Автономная - Парковая - Горбатов переулок - Транспортная - Измайлова - Стрельбищенская - Луговая - Перекоп - Перовской - Сортировочная - Долгая (остановка «Барковка»).

Так как маршрут переводят в подвозящие, стоимость проезда в микроавтобусах № 20 составит 10 рублей.

«Ну да, и из района вообще не доедешь!!! Хоть бы до Центрального рынка сделали!!! На какой транспорт пересаживаться? На 82с, чтобы потом у рынка еще раз пересаживаться и до работы в Заводской район ехать?», «Ужас какой, совсем теперь добираться неудобно будет до центра и Пензы-I, с пересадкой и в забитые и так народом автобусы», «Зачем столько лишних пересадок?», «Если сложились такие обстоятельства, правильно было бы сделать этот маршрут на время строительства бесплатным или, как написали, до центра!» - прокомментировали пассажиры новость в телеграм-канале PenzaInform.

Людей заинтересовало, 20-й маршрут стал подвозящим насовсем или только на время реконструкции моста.

Ответ дал представитель минцифры. «Подвозящий маршрут № 20 - на период проведения ремонтных работ железнодорожного моста», - пояснил специалист.

Проезд в районе Бакунинского моста перекроют с понедельника, 25 ноября, на 2,5 года. Из-за этого изменятся схемы движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Речь идет об автобусах и маршрутках, следующих из Заречного, микрорайонов ГПЗ-24 и Ахуны.

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