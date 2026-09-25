В Пензе сестра погибшего участника СВО добилась выплаты

В Пензе прокуратура помогла сестре участника СВО, погибшего при выполнении боевых задач в декабре 2024 года.

Суд лишил отца военнослужащего права на свою часть единовременной материальной помощи, так как он уклонялся от родительских обязанностей.

На деньги стала претендовать сестра умершего, однако ей отказали, так как в судебном акте отсутствовало указание на размер ее доли в выплате.

Пензячка обратилась в прокуратуру, которая организовала проверку. Выяснилось, что отказ был неправомерным, социальные права члена семьи участника СВО нарушены.

«Благодаря вмешательству надзорного ведомства женщине выплачена единовременная материальная помощь в размере 250 тыс. рублей», - сообщили в прокуратуре.