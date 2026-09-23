Зацеперы прокатились по проспекту Строителей на троллейбусе № 7

Вечером во вторник, 22 сентября, в Пензе двое подростков прокатились по проспекту Строителей, прицепившись к задней части троллейбуса № 7.

Кадрами их поездки поделилась водитель, в чьей машине установлен регистратор.

«Подростки очень опасно катались на троллейбусе, проехали от остановки «Лента» до «Онежского». Может, родители узнают своих детишек», - написала пензячка.

В 2025 году автомобилисты в Пензе тоже замечали школьников, превративших общественный транспорт в опасный аттракцион. 28 сентября двое детей зацепились за лестницу, ведущую к токоприемнику троллейбуса № 6, и прокатились по проспекту Победы.

В июле ребенок аналогичным способом проехал перекресток улиц Чехова и Суворова на троллейбусе № 7.