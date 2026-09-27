Состоянием дома на Ладожской заинтересовались следователи

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Состоянием дома на Ладожской заинтересовались следователи
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В региональном следственном управлении СКР началась проверка сообщений о состоянии многоквартирного дома на Ладожской, 133. Об этом сообщили в ведомственном информационном центре.

Состоянием дома на Ладожской заинтересовались следователи

Жители жалуются на обслуживание и содержание жилья. Долгое время кровля здания 1993 года постройки протекает из-за повреждений.

Состоянием дома на Ладожской заинтересовались следователи

Вода заливает технический этаж и затекает в квартиры на 9-м и 10-м, разрушает внутреннюю отделку в помещениях. От сырости стены покрылись плесенью.

Состоянием дома на Ладожской заинтересовались следователи

«Уже вторая управляющая компания не делает нам ремонт кровли. Обращались в Министерство ЖКХ, к депутатам, в администрацию Октябрьского района», - рассказала горожанка в соцсети «ВКонтакте».

Состоянием дома на Ладожской заинтересовались следователи

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Фишману доложить о ходе и результатах проверки и о принимаемых для защиты прав жильцов мерах.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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