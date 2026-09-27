Состоянием дома на Ладожской заинтересовались следователи

В региональном следственном управлении СКР началась проверка сообщений о состоянии многоквартирного дома на Ладожской, 133. Об этом сообщили в ведомственном информационном центре.

Жители жалуются на обслуживание и содержание жилья. Долгое время кровля здания 1993 года постройки протекает из-за повреждений.

Вода заливает технический этаж и затекает в квартиры на 9-м и 10-м, разрушает внутреннюю отделку в помещениях. От сырости стены покрылись плесенью.

«Уже вторая управляющая компания не делает нам ремонт кровли. Обращались в Министерство ЖКХ, к депутатам, в администрацию Октябрьского района», - рассказала горожанка в соцсети «ВКонтакте».

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Фишману доложить о ходе и результатах проверки и о принимаемых для защиты прав жильцов мерах.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.