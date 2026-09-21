В Пензе сотрудникам 2 мебельных компаний отдали долги по зарплате

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В Пензе сотрудникам 2 мебельных компаний отдали долги по зарплате
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В Октябрьском районе Пензы сотрудникам двух мебельных компаний выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры.

У организаций, специализирующихся на изготовлении мебели и мебельных конструкций, один руководитель. С марта по август он не перечислял своевременно деньги 4 работникам.

Общий размер долга превысил 470 000 рублей.

«В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла директору организаций представления и возбудила дела об административных правонарушениях (неполная выплата заработной платы). В результате принятых мер задолженность погашена в полном объеме, права работников восстановлены», - рассказали в надзорном органе.

За несвоевременное перечисление денег сотрудникам также выплатили компенсацию.

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