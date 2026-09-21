В Пензенской области стало в разы меньше насекомых

Пензенские исследователи выявили сокращение численности насекомых в регионе. Об этом сообщил председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов в понедельник, 21 сентября.

«Причем не на сколько-то процентов, а в разы...» - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Исследователи применяют разные методики: ночной лов, дневные выезды в различные биотопы, использование различных ловушек.

«При этом в лесных биотопах сильных изменений нет, а в степных, аграрных сборы упали в несколько раз! К этому привело интенсивное применение всевозможной химии в сельском хозяйстве - интенсивное земледелие», - пояснил Олег Полумордвинов.

Насекомые почти исчезли даже на особо охраняемых природных территориях, отметил он. Невооруженным глазом видно, что поубавилось и птиц.

«Численность видов для КК (Красной книги. - Прим. ред.) области придется увеличивать», - заключил специалист.

Насекомые - основа рациона птиц, летучих мышей, рыб, земноводных и мелких хищников. Из-за исчезновения звена пищевой цепочки повышается риск вымирания других видов животных.