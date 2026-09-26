В Пензе слесарь пожаловался на управляющую компанию в прокуратуру

В Железнодорожном районе Пензы управляющая компания отдала долг слесарю-сантехнику после вмешательства прокуратуры.

Мужчина уволился в марте, но работодатель не произвел окончательный расчет. В результате слесарь недополучил более 20 000 рублей. Он пожаловался в надзорный орган.

Прокурор внес генеральному директору компании представление. В отношении ответственного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении (неполная выплата заработной платы).

В итоге слесарю не только вернули долг, но и начислили компенсацию за задержку - в общей сумме ему выдали 50 000 рублей.

Ранее в Октябрьском районе Пензы сотрудники двух мебельных компаний пожаловались в прокуратуру и только после этого получили причитавшиеся им деньги.