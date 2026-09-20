Названы 5 фраз, которые нужно говорить ребенку каждый день

Родители чаще всего видят смысл воспитания в обучении и разъяснениях. Между тем детям в первую очередь нужна уверенность. В Минпросвещении порекомендовали фразы, которые помогут ее поддерживать.

Первая звучит как «Моя любовь к тебе не зависит от оценок, поведения или достижений - ты любим всегда». Она помогает создать у ребенка ощущение безопасности через понимание безусловного принятия.

Вторая фраза выражает признание ценности: «Я так рад(а), что ты у меня есть». Возможное продолжение мысли звучит как «ты делаешь мою жизнь лучше, мне нравится проводить с тобой время, ты важен для меня». Она повышает самооценку.

Уверенность в себе окрепнет, если мать или отец скажут: «Я знаю, что ты справишься. Даже если сейчас трудно, у тебя все получится. Я вижу твои сильные стороны». Усеченный, но не менее эффективный вариант - «Я в тебя верю».

На повышения эмоционального интеллекта работает фраза «Я понимаю твои чувства» или более развернутая «Ты имеешь право злиться, грустить или бояться. Я рядом, чтобы выслушать и поддержать тебя. Твои эмоции важны». Такие слова дают понять, что чувства нормальны, а родители - тихая гавань.

Чувство безопасности в семье усиливает выражение «Чтобы ни случилось, ты можешь прийти ко мне. Я помогу, ты не один» (кратко - «Я всегда рядом»). При стойком ощущении защищенности ребенок станет активнее изучать мир.

Эти и подобные им фразы, которые люди регулярно слышат в детстве, стоит повторять ежедневно. Так закладываются принципы выстраивания социальных связей по мере взросления.

Фото pxhere.com.