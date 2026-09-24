С колышлейца взыскали почти 500 000 рублей пеней по утильсбору

Из жизни

С колышлейца взыскали почти 500 000 рублей пеней по утильсбору
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С жителя Колышлея взыскали пени за просрочку уплаты утилизационного сбора. В марте 2023 года он получил из-за границы 2 Mitsubishi Pajero.

Утильсбор при этом был рассчитан по коэффициентам для транспортных средств, ввезенных для личного пользования - по 3 400 рублей на каждый автомобиль.

Однако иномарки оказались зарегистрированы в ГИБДД на других людей. На этом основании прежние суммы пересмотрели, после чего они выросли до 400 000 рублей на 1 машину. В ноябре 2025-го мужчина полностью рассчитался.

За полтора года образовались пени за просрочку уплаты сбора - в общей сложности 457 688,96 рубля. Таможенная служба обратилась в суд с иском о взыскании.

Колышлейца обязали не только погасить неустойку целиком, но и внести в районный бюджет госпошлину - 13 942 рубля.

Решение еще не вступило в законную силу.

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