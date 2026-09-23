В Пензе на улице Карпинского опилили аварийные деревья

Около дома № 17 на улице Карпинского в Пензе опилили аварийные деревья. Проблема долго досаждала местным жителям, пока в дело не вмешалась прокуратура.

Надзорное ведомство провело проверку после обращения одной из горожанок. Наличие угрозы жизни и здоровью людей подтвердилось.

Выяснилось, что санитарная омолаживающая и формовочная обрезка деревьев, растущих в непосредственной близости от дома, не проводилась.

«Прокурор внес представление директору МБУ «Пензавтодор», по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, выполнены работы по санитарной обрезке 2 деревьев, территория очищена от порубочных остатков зеленых насаждений», - сообщили в областной прокуратуре.

В мае также по требованию прокуратуры спилили аварийные деревья на улице Новый Кавказ, на отрезке между домами на Бакунина, 139, и Пушкина, 49. Сухостой и чрезмерно высокие насаждения накренились в сторону дороги и в плохую погоду могли рухнуть на людей и машины.