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Общество

В Пензе завершили ремонт улицы Пушкина по нацпроекту

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В Пензе завершен ремонт улицы Пушкина, начавшийся в марте. Ее протяженность - от Бекешской до Московской - составляет 2,720 км.

Улицу включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги» из-за многочисленных жалоб пензенцев на состояние асфальта.

«Проведены работы по фрезерованию проезжей части, замене бортового камня, устройству выравнивающего и верхнего слоев покрытия асфальтобетонной смесью на дороге и тротуарах», - рассказали в областном министерстве строительства и дорожного хозяйства.

Кроме улицы Пушкина, 100-процентная готовность и у ряда других объектов, которые в Пензе ремонтировали по нацпроекту. Это тротуары на Арбековском путепроводе, участок дороги от улицы Дизельной до 3-го проезда Бурмистрова, улицы Космодемьянской, Сурская, Бакунина, перечислили в администрации города.

На улицах Чаадаева и Кордон Сурка ремонт выполнен более чем на 95%.

Также по нацпроекту в Пензе установили 10 новых светофоров, 5 комплексов для автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и пешеходные ограждения по 9 адресам.

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России продлить национальный проект «Безопасные качественные дороги» до 2030 года.

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Источник — фото Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области
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