В Засечном в пользу укушенной собакой девочки взыскали 50 тысяч

Из жизни

В Засечном в пользу укушенной собакой девочки взыскали 50 тысяч
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С администрации Пензенского района суд взыскал 50 000 рублей в пользу 10-летней девочки, укушенной собакой в Засечном.

Несколько бесхозяйных псов набросились на нее в декабре 2025 года на улице Изумрудной. Один из них вцепился ребенку в левое бедро, осталась рана.

Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру, надзорное ведомство провело проверку.

По ее итогам был подан судебный иск о компенсации морального вреда.

«Заявленные требования удовлетворены, судебное решение исполнено. В пользу пострадавшего ребенка выплачено 50 000 рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

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