В Кузнецке спасли еще одну заблудившуюся косулю

02.03.2024 | 11:13

Случаи, когда дикие животные заходят в населенные пункты, участились. Так, в Кузнецке сотрудники охотуправления регионального минлесхоза спасли самца косули. Грациозное парнокопытное забрело в микрорайон Песчанка.

На записи, размещенной в Сети, видно, как мужчина несет животное со связанными ногами на плечах, опускает на снег и снимает путы. Несколько секунд косуля лежит неподвижно, а потом поднимается на ноги и легкими скачками удаляется.

«После поимки козлик был благополучно возвращен в естественную среду обитания», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Аналогичный случай произошел в Кузнецке 21 февраля - в город забрел еще один самец косули. Его поймали и выпустили в лес.

15 февраля в Кузнецке заметили раненое животное, переходившее дорогу. На плечах обеих передних ног была видна кровь - вероятно, копытное поранилось о наст.

29 января косулю заметили в районе улицы 40 лет Октября в Пензе. Она пыталась спрятаться в кустах. На место вызвали сотрудников охотуправления. Те выяснили, что животное травмировано, и отправили его на реабилитацию волонтерам.