Сердобчанин лишился кроссовера после выездов на встречку

В Колышлейском районе суд конфисковал кроссовер у злостного нарушителя правил дорожного движения.

В декабре прошлого года 46-летний сердобчанин, уже лишенный прав за выезд на встречную полосу, снова пошел на обгон в запрещенном месте.

Мужчина ехал на своем Genesis GV80 по трассе Пенза - Балашов - Михайловка (51-й километр + 950 м) и был остановлен сотрудником ДПС.

Как выяснилось, водительское удостоверение сердобчанин так и не сдал.

Он признал вину и был приговорен к штрафу в размере 200 000 рублей с лишением прав еще на полтора года.

Автомобиль конфисковали в доход государства, сообщили в областной прокуратуре.