В лесах Неверкинского района обнаружили медведя

Из жизни

В лесах Неверкинского района обнаружили медведя
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В лесах Пензенской области продолжают обнаруживать следы пребывания опасного хищника - медведя. Некоторые жители региона встречают и его самого.

«На текущей неделе сотрудники охотуправления видели медведя на территории охотугодий в Неверкинском районе, недалеко от села Камышлейка», - рассказали в региональном минлесхозе.

За последний месяц это животное также замечали в Кузнецком и Лунинском районах.

Грибников и других посетителей леса призвали быть особенно внимательными.

«Помните, что медведь - это крупный и сильный хищник, встреча с которым может быть опасной. Соблюдайте осторожность в лесу и не подходите близко к диким животным. Берегите свое здоровье!» - обратились к населению в минлесхозе.

Ранее сообщалось, что в Белинском районе мужчина заметил медведя на дороге и снял его на телефон. Кадры появились в Сети 1 октября. Животное никак не отреагировало на появление человека.

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