С велосипедиста взыскали почти 0,5 млн после ДТП с BMW

В понедельник, 28 сентября, в Каменке суд вынес решение по делу о ДТП, которое случилось в Пензе 31 июля 2025 года.

Тогда на проспекте Строителей автомобиль BMW-3251 сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина был признан виновным в аварии.

Находившаяся за рулем иномарки женщина после произошедшего обратилась в суд с требованием о возмещении ущерба.

Независимая экспертиза определила стоимость восстановительного ремонта машины - 474 900 рублей.

Именно столько и было взыскано с ответчика в пользу истицы. Кроме того, мужчине придется оплатить госпошлину в размере 14 380 рублей, уточнили в Каменском городском суде.