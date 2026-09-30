В Пензе в колонии строгого режима провели церемонию бракосочетания

В Пензе провели церемонию бракосочетания в колонии № 5. Это исправительное учреждение строгого режима, которое расположено на улице Пушанина (Терновка).

Создать семью решили 41-летний осужденный и его 44-летняя возлюбленная.

«Для заключения брака в учреждение были приглашены сотрудники ЗАГСа, которые провели церемонию и выдали молодоженам свидетельство о заключении брака», - рассказали в региональном УФСИН РФ.

В ведомстве добавили, что бракосочетания положительно сказываются на поведении осужденных - они реже нарушают правила.

В Пензе для осужденных проводят и таинство венчания. Так, летом 2025 года обряд прошел в церкви Николая Чудотворца на территории исправительной колонии № 4.