Забежавшая в Пензу косуля оказалась травмированной

31.01.2024 | 13:06

Косуля, обнаруженная пензенцами в районе улицы 40 лет Октября, была ранена. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Животное заметили в понедельник, 29 января, когда оно пыталось спрятаться в кустах. На место вызвали сотрудников охотуправления.

«Животное было травмировано и не могло самостоятельно передвигаться, в этой связи было принято решение направить животное на реабилитацию волонтерам», - рассказали в минлесхозе о результатах выезда специалистов.

28 января косулю обнаружили у здания суда в Кузнецке. Спасением копытного занимались сотрудники охотнадзора, МЧС, а также работники самого суда. Косуля оказалась совершенно здоровой, ее выпустили в Вишневский лес.

Поскольку дикие животные все чаще появляются в пределах населенных пунктов Пензенской области, водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах. Тем, кто заметил копытное, попавшее в беду, нужно помнить: не следует подходить близко, поскольку возможно проявление агрессии. Необходимо вызвать на место специалистов. Звонки принимают по телефонам: 56-18-57, 56-18-58. Кроме того, о ЧП с животными можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 8 (800) 100-94-00.