Случайно попавшего в Кузнецк самца косули вернули в лес

21.02.2024 | 20:57

В Кузнецке сотрудники охотуправления спасли самца косули, который забрел в микрорайон Песчанка.

Об этом в среду, 21 февраля, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Копытное поймали, а затем выпустили в лес. Соответствующие кадры министерство опубликовало в соцсетях.

Этой зимой косули нередко заходят в населенные пункты региона. Так, в Кузнецке вечером 15 февраля заметили раненое животное. Копытное переходило дорогу, на плечах обеих передних ног была видна кровь.

«От корки льда на снегу натер», - предположил один из комментаторов.

29 января косулю заметили в районе улицы 40 лет Октября в Пензе. Она пыталась спрятаться в кустах. На место вызвали сотрудников охотуправления; те выяснили, что животное травмировано, и отправили его на реабилитацию волонтерам.