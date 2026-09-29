Сотрудники минлесхоза поищут дикобразов в Колышлейском районе

Из жизни

Сотрудники минлесхоза поищут дикобразов в Колышлейском районе
Печать
Max

Дикобраз, которого заметил водитель в Колышлейском районе, сбежал из неволи, поделилась имеющейся информацией в Сети жительница Пензенской области. По ее словам, животное было не одно.

«В Пензенской области вообще кто-то отвечает за поимку диких животных, которые находятся на обеспечении людей? Или сейчас это все игрушки, поиграли и выкинули?» - возмутилась пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Предположительно, дикобраз мог сбежать из зверинца санатория «Хопровские зори». О том, что в учреждении появилось данное животное стало известно в июне этого года.

Отвечая на жалобу, представитель регионального минлесхоза пообещал, что специалисты ведомства проведут выездное обследование в Колышлейском районе. Цель - уточнить информацию о гуляющих дикобразах.

После проверки примут «меры реагирования».

Видео с дикобразом, который чем-то лакомился на обочине дороги в Колышлейском районе, появилось в Сети вечером в понедельник, 28 сентября. Пензенская область не является ареалом обитания этого грызуна. В РФ его изредка можно встретить только в Дагестане.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное лес минлесхоз
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!