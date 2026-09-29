Сотрудники минлесхоза поищут дикобразов в Колышлейском районе

Дикобраз, которого заметил водитель в Колышлейском районе, сбежал из неволи, поделилась имеющейся информацией в Сети жительница Пензенской области. По ее словам, животное было не одно.

«В Пензенской области вообще кто-то отвечает за поимку диких животных, которые находятся на обеспечении людей? Или сейчас это все игрушки, поиграли и выкинули?» - возмутилась пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Предположительно, дикобраз мог сбежать из зверинца санатория «Хопровские зори». О том, что в учреждении появилось данное животное стало известно в июне этого года.

Отвечая на жалобу, представитель регионального минлесхоза пообещал, что специалисты ведомства проведут выездное обследование в Колышлейском районе. Цель - уточнить информацию о гуляющих дикобразах.

После проверки примут «меры реагирования».

Видео с дикобразом, который чем-то лакомился на обочине дороги в Колышлейском районе, появилось в Сети вечером в понедельник, 28 сентября. Пензенская область не является ареалом обитания этого грызуна. В РФ его изредка можно встретить только в Дагестане.