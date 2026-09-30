У пензячки, устроившей гонки с ДПС, конфисковали машину

Гонки с ДПС дорого обошлись 45-летней пензячке: она осталась без машины и должна уплатить крупный штраф.

Женщина попала в поле зрения сотрудников ДПС 29 марта, когда ехала на своей Hyundai Creta по центру города. Она нарушила правила и, проигнорировав требования остановиться, попыталась скрыться.

После погони инспекторы все же перехватили автомобиль. Состояние автолюбительницы определили по очевидным признакам: резкий запах алкоголя, неустойчивость позы и нарушение речи.

От прохождения освидетельствования нарушительница отказалась. За такой же проступок ее уже штрафовали раньше.

На время предварительного следствия на Hyundai наложили арест. Теперь суд конфисковал машину в доход государства.

Кроме того, пензячку оштрафовали на 200 000 рублей и лишили водительских прав на 2 года, сообщили в областной прокуратуре.