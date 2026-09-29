В поселке Лунино у детей нарушился сон после нападения пса

Суд обязал администрацию Лунинского района Пензенской области выплатить компенсацию морального вреда в пользу брата и сестры, на которых напала бездомная собака.
Пес набросился на детей на улице Советской в поселке Лунино. 15-летнюю девочку он укусил, а ее 10-летнего брата испугал. Раны пострадавшей обрабатывали в районной больнице.
Девочка перенесла физическую боль, оба ребенка пережили нервное потрясение.
Полномочия в области обращения с животными без владельцев возложены на администрацию Лунинского района. Она является заказчиком соответствующего контракта и распорядителем выделенных из областного бюджета денег. Поэтому отвечать за возмещение причиненного ущерба пришлось именно администрации.
Пострадавшая девочка не допускала грубой неосторожности, которая могла бы спровоцировать укус собаки, подчеркнули в Лунинском районном суде.
Администрацию признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей.
Учитывая, что после нападения у детей появились нарушения сна, состояние беспокойства, боязнь собак, чувство неуверенности, суд взыскал с администрации в их пользу компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.