Жительница Лунинского района помогла мужчине и погрязла в долгах

47-летняя жительница Лунинского района, являющаяся инвалидом, обратилась в прокуратуру с жалобой, что на ее имя оформили кредиты и карту.

Выяснилось, что это сделал 67-летний односельчанин женщины, попросив доступ к банковскому приложению: якобы на ее счет могут перевести его зарплату.

Сельчанка согласилась помочь и пострадала. Она попыталась справиться с долгами своими силами, занимая деньги у знакомых.

Позднее злоумышленника осудили за кражу денег с банковского счета в крупном размере.

«Прокуратура с целью защиты прав инвалида направила в суд исковое заявление о признании кредитных договоров недействительными. Заявленные требования удовлетворены», - сообщили в надзорном органе сетевому изданию «ПензаИнформ».

Сейчас права женщины восстановлены. Кредитная организация вернула ей свыше 169 000 рублей.