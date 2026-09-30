В Бессоновском районе чиновника оштрафовали за отписку

На первого замглавы администрации Бессоновского района наложили штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В апреле 2026 года один из жителей села Степановка отправил запрос по поводу отключения отопления и понижения температуры воздуха в детском саду.

«Вопреки требованиям закона ответ на обращение заявителю был дан без рассмотрения всех изложенных в нем доводов», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении. Небрежность обошлась чиновнику в 5 000 рублей.

Ранее таким же образом наказали заместителя главы администрации поселка Башмаково. Он не ответил по существу на обращение местных жителей касательно ремонта автодороги на улице Чапаева.