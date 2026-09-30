В Бессоновском районе чиновника оштрафовали за отписку

Из жизни

В Бессоновском районе чиновника оштрафовали за отписку
Печать
Max

На первого замглавы администрации Бессоновского района наложили штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

В апреле 2026 года один из жителей села Степановка отправил запрос по поводу отключения отопления и понижения температуры воздуха в детском саду.

«Вопреки требованиям закона ответ на обращение заявителю был дан без рассмотрения всех изложенных в нем доводов», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении. Небрежность обошлась чиновнику в 5 000 рублей.

Ранее таким же образом наказали заместителя главы администрации поселка Башмаково. Он не ответил по существу на обращение местных жителей касательно ремонта автодороги на улице Чапаева.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
прокуратура штраф чиновник
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!