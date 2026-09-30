Ловля рыбы в чужом пруду дорого обошлась жителям Засечного

Из жизни

Ловля рыбы в чужом пруду дорого обошлась жителям Засечного
Печать
Max

Двух жителей Засечного осудили за ловлю рыбы в пруду в устье ручья «Хленев овраг» (недалеко от станции Ардым).

25 ноября 2025 года компаньоны договорились отправиться на водоем, который принадлежит частному рыбохозяйству. Оба это знали и тем не менее вечером 26-го числа отправились на промысел.

Убедившись, что их никто видит, злоумышленники в заранее подготовленной резиновой лодке отчалили от берега. Один управлял, второй ставил сети.

Ловля рыбы в чужом пруду дорого обошлась жителям Засечного

На месте преступления сельчан поймал охранник пруда. К тому моменту им удалось поймать 15 толстолобиков и 1 щуку общей стоимостью 9 442 рубля 70 копеек, сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Ловля рыбы в чужом пруду дорого обошлась жителям Засечного

Действия подельников квалифицировали как покушение на кражу и назначили штраф - по 20 000 рублей каждому.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
суд рыбалка штраф
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!