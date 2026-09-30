Ловля рыбы в чужом пруду дорого обошлась жителям Засечного

Двух жителей Засечного осудили за ловлю рыбы в пруду в устье ручья «Хленев овраг» (недалеко от станции Ардым).

25 ноября 2025 года компаньоны договорились отправиться на водоем, который принадлежит частному рыбохозяйству. Оба это знали и тем не менее вечером 26-го числа отправились на промысел.

Убедившись, что их никто видит, злоумышленники в заранее подготовленной резиновой лодке отчалили от берега. Один управлял, второй ставил сети.

На месте преступления сельчан поймал охранник пруда. К тому моменту им удалось поймать 15 толстолобиков и 1 щуку общей стоимостью 9 442 рубля 70 копеек, сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Действия подельников квалифицировали как покушение на кражу и назначили штраф - по 20 000 рублей каждому.