В п. Лунино должник не смог спрятать машину при банкротстве

47-летнего лунинца привлекли к административной ответственности за сокрытие имущества во время процедуры банкротства.

Процесс реструктуризации долгов начался в 2025 году по решению Арбитражного суда Пензенской области, который назначил финансового управляющего.

В нарушение закона мужчина решил не передавать свое имущество - автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114. Одну из машин он по документам якобы сдал на металлолом, хотя на самом деле просто спрятал.

«Это создавало препятствия для формирования конкурсной массы», - пояснили в региональной прокуратуре.

Надзорный орган выявил нарушение во время проверки и возбудил административное дело. Суд привлек должника к ответственности и вынес ему предупреждение.