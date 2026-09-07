Сосновоборской пенсионерке вернут деньги за ремонт водопровода

В Сосновоборском районе ресурсников обязали возместить 64-летней пенсионерке затраты на ремонт водопровода.

В ноябре 2024 года на сетях, ведущих к дому женщины, случилась авария. Чинить трубу никто не торопился, а почти через год, в октябре 2025-го, пенсионерке и вовсе отключили холодную воду, заявив, что ремонт она должна проводить за свой счет.

Оказавшись в безвыходной ситуации, женщина потратила на восстановительные работы 21 000 рублей, а после обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку по ее случаю.

Надзорный орган подал в суд иск о возмещении пострадавшей убытков и компенсации морального вреда.

Требования были удовлетворены, ресурсоснабжающая организация должна выплатить пенсионерке 24 000 рублей, уточнили в областной прокуратуре.