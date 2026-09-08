Лунинцы по-прежнему ждут возврата уличного освещения

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Лунинцы по-прежнему ждут возврата уличного освещения
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В поселке Лунино не до конца решена проблема уличного освещения. Фонари не горят из-за задолженности перед ресурсоснабжающей компанией и отсутствия денег на ремонт светильников и сетей.

Ранее местные власти обещали вернуть освещение на улицы к 1 сентября.

«Начался учебный год, дети учатся в две смены, так как школа № 2 не готова к учебному году. Как прикажете детям возвращаться домой, скоро в 16:00 будет темень. Не у всех родителей есть возможность встречать детей из школы», - написал местный житель на странице губернатора во «ВКонтакте».

Представитель администрации Лунинского района сообщил, что принимаются меры для «стабилизации ситуации». Так, часть задолженности погасили, а с ресурсниками согласовали график возврата оставшейся суммы.

«Восстановление освещения осуществляется поэтапно, по мере внесения платежей. Ряд улиц уже подключен к электроснабжению. В приоритетном порядке восстанавливается освещение на маршрутах безопасного следования детей к образовательным учреждениям и обратно», - отметил представитель администрации.

О проблеме с освещением в поселке стало известно в начале августа. «Ходим в кромешной тьме, все до одного фонаря отключили», - посетовал тогда местный житель.

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