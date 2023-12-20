Сергей Балакин подарил юной пензячке игрушечный коттедж

20.12.2023 | 15:44

В Пензе стало на одного счастливого ребенка больше. Мечту 8-летней Алины исполнил министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин. Об этом сообщило областное правительство в своем телеграм-канале.

Министр принял участие в «Елке желаний» и подарил девочке кукольный дом в виде загородного коттеджа.

«Елка желаний» - ежегодная предновогодняя акция. Госслужащие снимают с праздничного дерева шары-открытки с посланиями от ребят и исполняют детские мечты.

В основном юные пензенцы хотят получить на Новый год игрушки или посетить интересные места, но бывают и необычные просьбы. Так, в начале декабря, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко снял с елки шар, где загадывалось желание встретиться с Сергеем Пенкиным.

«Попросим Сергея, чтобы встреча произошла… Это будет от него зависеть. Попросим!» - прокомментировал глава региона.

Всего он снял шесть шаров. Каждое желание обещал исполнить.