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Общество

Сергей Балакин подарил юной пензячке игрушечный коттедж

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В Пензе стало на одного счастливого ребенка больше. Мечту 8-летней Алины исполнил министр цифрового развития, транспорта и связи региона Сергей Балакин. Об этом сообщило областное правительство в своем телеграм-канале.

Министр принял участие в «Елке желаний» и подарил девочке кукольный дом в виде загородного коттеджа.

«Елка желаний» - ежегодная предновогодняя акция. Госслужащие снимают с праздничного дерева шары-открытки с посланиями от ребят и исполняют детские мечты.

В основном юные пензенцы хотят получить на Новый год игрушки или посетить интересные места, но бывают и необычные просьбы. Так, в начале декабря, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко снял с елки шар, где загадывалось желание встретиться с Сергеем Пенкиным.

«Попросим Сергея, чтобы встреча произошла… Это будет от него зависеть. Попросим!» - прокомментировал глава региона.

Всего он снял шесть шаров. Каждое желание обещал исполнить.

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Источник — фото правительства Пензенской области
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