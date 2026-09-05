На улице Бутузова начала проваливаться проезжая часть

Из жизни

На улице Бутузова начала проваливаться проезжая часть
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На улице Бутузова в Пензе проблема не ограничилась провалом асфальта в пешеходной зоне. В начале сентября горожане заметили, что начала проседать и проезжая часть.

«Мало того, что новый тротуар провалился и его отправили на ремонт (неизвестно, на какое время это затянется), и людям приходится выходить на проезжую часть, чтоб обойти этот участок. Так теперь еще и асфальт на проезжей части провалился и водители должны выезжать на встречную полосу, чтобы объехать его (как раз куда люди выходят, чтоб обойти разрытый участок)», - пожаловались пензенцы в Сети.

На опубликованных снимках видно, что асфальт на дороге потрескался и просел рядом с решеткой ливневой канализации.

На улице Бутузова начала проваливаться проезжая часть

«Для ремонта поврежденного участка ул. Бутузова разрабатывается смета. После этого будет определена подрядная организация, которая займется восстановительными работами», - ответил горожанам представитель городского управления ЖКХ.

Асфальт в пешеходной зоне на улице Бутузова провалился после обильных дождей в начале августа. Покрытие переломилось, накренилось, в нем образовалась дыра.

Жалобы на пешеходную зону на улице Бутузова (рушится асфальт) поступают не один год, первые появились в ноябре 2023-го. О провалах на проезжей части до этих пор не сообщали.

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