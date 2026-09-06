Должник из Каменки больше месяца прятался от приставов

Житель Каменки больше месяца скрывался от приставов. У мужчины накопились долги по кредитам на 100 000 рублей с лишним.

В отведенный для добровольного погашения срок горожанин не уложился. Наложенный исполнительский сбор реакции не вызвал. Выходы сотрудников РОСП по месту жительства результата не приносили.

При очередном визите родственница должника рассказала, что его дома нет, а где находится - неизвестно. Пристав попросил передать, что дальнейшее отсутствие чревато привлечением к административной ответственности.

«Именно это предупреждение смогло напугать уклониста. Спустя несколько часов он самостоятельно явился в отделение, запросил реквизиты для оплаты и полностью погасил задолженность вместе с начисленным исполнительским сбором», - сообщили в региональном УФССП.

Ранее кузнечанин погасил долги по штрафам и кредитам после того, как узнал о штрафе, равном удвоенной недоимке. За ним числилось 250 000 рублей по штрафам и кредитам.