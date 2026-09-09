С пензячки взыскали расходы на ее обучение в медвузе

Суд взыскал с 30-летней пензячки деньги, потраченные на ее целевое обучение, и штраф.

В 2013 году региональный минздрав заключил с девушкой договор, согласно которому она должна была освоить специальность «Лечебное дело» и далее отработать в медучреждении по профилю как минимум 5 лет.

В 2021-м появилось новое соглашение - о целевом обучении в ординатуре по неврологии с выплатой стипендии (500 рублей в месяц). В документе значился 3-летний минимальный срок трудоустройства.

Однако горожанка нарушила условия договоров: на должности участкового терапевта она пробыла 4 года и 6 месяцев, врача-невролога - 1 год, 9 месяцев и 19 дней. За это на нее наложили штрафы и обязали возместить минздраву понесенные расходы, но уведомления остались без внимания.

Решать вопрос пришлось через суд. Там не нашли оснований для отклонения иска и взыскали в пользу министерства 92 000 рублей (12 000 - компенсация расходов на обучение, 80 000 - штраф).

Решение вступило в законную силу, уточнили в пресс-службе Первомайского районного суда.