Ошибка молодости: пензенец накопил долги на 800 000 рублей

Пензенец назвал ошибкой молодости свои почти миллионные долги. За ним накопилась недоимка в 800 000 рублей.

На мужчину завели 42 исполнительных производства: он просрочил платежи по банковским кредитам, административным штрафам и не погасил начисленный исполнительский сбор.

Судебные приставы наложили арест на имущество должника, но принятые меры оказались безрезультатными.

Внезапно горожанин сам явился на прием и попросил выписать ему одну квитанцию на всю сумму сразу.

«Судебный пристав-исполнитель был в шоке, а на закономерный вопрос, как можно было набрать столько долгов и зачем платить прямо сейчас, мужчина философски пожал плечами: «Ошибка молодости! Устраняю...» - рассказали в региональном УФССП.