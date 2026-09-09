В Мокшанском районе спасли птенца аиста, не умеющего летать

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В Мокшанском районе спасли птенца аиста, не умеющего летать
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Жители села Чернозерье в Мокшанском районе заметили птенца белого аиста, который не мог летать. Люди спасли птицу.

Сельчане подкармливали птенца, а также вызвали специалистов.

«Сотрудники охотуправления вместе с орнитологом Вячеславом Фроловым выехали на место и осмотрели птицу. Сейчас аист находится на карантине в Пензенском зоопарке», - рассказали в Минлесхозе Пензенской области.

Аиста ждет адаптация в специализированном центре. Ему помогут встать на крыло и вернут в естественную среду обитания.

В августе сообщалось о слетке белого аиста, которого обнаружили на территории частного дома в поселке Беково. Птице обеспечили необходимый уход.

Белый аист - редкий для региона перелетно-гнездящийся вид, он занесен в Красную книгу. Это крупное пернатое с длинными ногами, клювом и шеей, покрытое белыми перьями с окантовкой крыльев черными маховыми. В Пензенскую область аисты прилетают в начале апреля и селятся одиночными парами.

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