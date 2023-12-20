Сетевое издание|18+|Среда|20 дек 2023|22:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Вячеслав Космачев привез к юному пензенцу известного бомбардира

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


6-летний пензенец Артем получил сюрприз от зампреда регионального правительства - министра здравоохранения области Вячеслава Космачева. Чиновник подарил мальчику встречу с лучшим бомбардиром, полузащитником, воспитанником пензенского футбольного клуба «Зенит» Даниилом Кашминым.

Такую заявку юный пензенец оставил на сайте акции «Елка желаний». Мальчик увлекается футболом, восхищается игроками и желает в будущем стать чемпионом.

Вячеслав Космачев привез к юному пензенцу известного бомбардира

«Я думаю, что каждому начинающему спортсмену очень важно познакомиться и пообщаться с настоящим игроком футбольного клуба. Поэтому сегодня вместе с Даниилом мы приехали к Артему в гости», - цитирует пресс-служба регионального минздрава Вячеслава Космачева.

Вячеслав Космачев привез к юному пензенцу известного бомбардира

Футболист привез мальчику в подарок шарф своего клуба, вымпел, подарил мяч с автографом, а также научил Артема делать «финт Зидана».

Вячеслав Космачев привез к юному пензенцу известного бомбардира

Вячеслав Космачев подарил юному пензенцу футбольную форму, смарт-часы и сладкий презент.

Вячеслав Космачев привез к юному пензенцу известного бомбардира

«Огромное счастье - осуществлять желания детей, устраивать для них сюрпризы. Мечты должны обязательно сбываться. Кому, как ни нам, взрослым, их исполнять», - заявил министр.

«Елка желаний» - ежегодная предновогодняя акция. Госслужащие снимают с праздничного дерева шары-открытки с посланиями от ребят и исполняют детские мечты.

В основном юные пензенцы хотят получить на Новый год игрушки или посетить интересные места, но бывают и необычные просьбы. Так, в начале декабря, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко снял с елки шар, где загадывалось желание встретиться с Сергеем Пенкиным.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте