Вячеслав Космачев привез к юному пензенцу известного бомбардира

20.12.2023 | 21:14

6-летний пензенец Артем получил сюрприз от зампреда регионального правительства - министра здравоохранения области Вячеслава Космачева. Чиновник подарил мальчику встречу с лучшим бомбардиром, полузащитником, воспитанником пензенского футбольного клуба «Зенит» Даниилом Кашминым.

Такую заявку юный пензенец оставил на сайте акции «Елка желаний». Мальчик увлекается футболом, восхищается игроками и желает в будущем стать чемпионом.

«Я думаю, что каждому начинающему спортсмену очень важно познакомиться и пообщаться с настоящим игроком футбольного клуба. Поэтому сегодня вместе с Даниилом мы приехали к Артему в гости», - цитирует пресс-служба регионального минздрава Вячеслава Космачева.

Футболист привез мальчику в подарок шарф своего клуба, вымпел, подарил мяч с автографом, а также научил Артема делать «финт Зидана».

Вячеслав Космачев подарил юному пензенцу футбольную форму, смарт-часы и сладкий презент.

«Огромное счастье - осуществлять желания детей, устраивать для них сюрпризы. Мечты должны обязательно сбываться. Кому, как ни нам, взрослым, их исполнять», - заявил министр.

«Елка желаний» - ежегодная предновогодняя акция. Госслужащие снимают с праздничного дерева шары-открытки с посланиями от ребят и исполняют детские мечты.

В основном юные пензенцы хотят получить на Новый год игрушки или посетить интересные места, но бывают и необычные просьбы. Так, в начале декабря, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко снял с елки шар, где загадывалось желание встретиться с Сергеем Пенкиным.