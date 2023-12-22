Сотрудники Ространснадзора исполнили мечту 3-летнего Кирилла

22.12.2023 | 13:03

Заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ПФО Александр Гальдин и начальник территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области Денис Учаев приняли участие в ежегодной предновогодней акции «Елка желаний».

Смысл этой благотворительной акции заключается в исполнении мечты детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями, а также из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Сотрудникам Ространснадзора выпало желание 3-летнего Кирилла из Засечного. Мальчик просил детский электромобиль Mercedes Benz. Александр Гальдин и Денис Учаев нашли и приобрели именно такой и в четверг, 21 декабря, приехали к Кириллу в гости.

Они поздравили юного жителя Пензенской области с наступающим праздником, вручили автомобиль и помогли разобраться с ним. Кирилл был очень рад тому, что его мечта исполнилась.

ֿ«Мы с большим удовольствием приняли участие в новогодней акции «Елка желаний». Было приятно доставить радость ребенку и почувствовать себя новогодними волшебниками», - рассказал заместитель начальника МТУ Ространснадзора по ПФО Александр Гальдин.