В Пензе ребенок загадал на Новый год Сергея Пенкина

07.12.2023 | 20:27

В четверг, 7 декабря, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в прямом эфире принял участие в ежегодной предновогодней акции «Елка желаний».

«Узнал, о чем мечтают 6 пензенских ребят, и обязательно исполню каждое [желание], поработаю немного Дедом Морозом. Надеюсь, что мне удастся создать детям праздничное настроение», - отметил он.

Список желаний губернатору достался такой: железная дорога, посещение Москвариума в столице и Океанариума в Санкт-Петербурге, кукла, игровой руль.

Самым необычным оказалось желание ребенка, попросившего о встрече с Сергеем Пенкиным.

«Попросим Сергея, чтобы встреча произошла. Предыдущие [желания] - это проще. Надо Сергея просить, это будет от него зависеть. Попросим!» - прокомментировал Олег Мельниченко.

В 2022 году губернатор также снял с «Елки желаний» 6 шаров-открыток. Дети просили о книгах с комиксами, снегокате, кигуруми, фотоаппарате с моментальной печатью, электронном фортепиано и профессиональном микрофоне.