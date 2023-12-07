В Пензе ребенок загадал на Новый год Сергея Пенкина

В четверг, 7 декабря, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в прямом эфире принял участие в ежегодной предновогодней акции «Елка желаний».
«Узнал, о чем мечтают 6 пензенских ребят, и обязательно исполню каждое [желание], поработаю немного Дедом Морозом. Надеюсь, что мне удастся создать детям праздничное настроение», - отметил он.
Список желаний губернатору достался такой: железная дорога, посещение Москвариума в столице и Океанариума в Санкт-Петербурге, кукла, игровой руль.
Самым необычным оказалось желание ребенка, попросившего о встрече с Сергеем Пенкиным.
«Попросим Сергея, чтобы встреча произошла. Предыдущие [желания] - это проще. Надо Сергея просить, это будет от него зависеть. Попросим!» - прокомментировал Олег Мельниченко.
В 2022 году губернатор также снял с «Елки желаний» 6 шаров-открыток. Дети просили о книгах с комиксами, снегокате, кигуруми, фотоаппарате с моментальной печатью, электронном фортепиано и профессиональном микрофоне.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀