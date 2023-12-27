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Общество

Глава регионального минлесхоза подарил пензенцу велосипед

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В акции «Елка желаний» принял участие министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев. Чиновник поздравил с Новым годом трех детей.

4-летнему Марку из Пензы Алтынбаев подарил велосипед. Мальчик любит активный образ жизни. Также министр вручил презент 7-летней жительнице Никольска Алене. Девочка увлекается танцами, рисованием, плаванием. Она получила куклу Baby Born.

Глава регионального минлесхоза подарил пензенцу велосипед

«Министр исполнил мечту Артема из Пензы, который профессионально занимается волейболом, и подарил ему кроссовки», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Глава регионального минлесхоза подарил пензенцу велосипед

Министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин вручил школьнику Даниле из Сурска умную колонку.

Глава регионального минлесхоза подарил пензенцу велосипед

Возможность исполнить желание мальчика министр получил в рамках акции «Елка желаний». Заявки на участие еще принимаются на официальном сайте, рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Елка желаний» - ежегодная предновогодняя акция. Госслужащие снимают с праздничного дерева шары-открытки с посланиями от ребят и исполняют детские мечты.

В основном юные пензенцы хотят получить на Новый год игрушки или посетить интересные места, но бывают и необычные просьбы. Так, в начале декабря губернатор Пензенской области Олег Мельниченко снял с елки шар, где загадывалось желание встретиться с Сергеем Пенкиным.

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Источник — фото 1-3 областного минлесхоза, фото 4 - областного правительства
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