Глава регионального минлесхоза подарил пензенцу велосипед

27.12.2023 | 21:08

В акции «Елка желаний» принял участие министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев. Чиновник поздравил с Новым годом трех детей.

4-летнему Марку из Пензы Алтынбаев подарил велосипед. Мальчик любит активный образ жизни. Также министр вручил презент 7-летней жительнице Никольска Алене. Девочка увлекается танцами, рисованием, плаванием. Она получила куклу Baby Born.

«Министр исполнил мечту Артема из Пензы, который профессионально занимается волейболом, и подарил ему кроссовки», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Министр по охране памятников истории и культуры Пензенской области Александр Понякин вручил школьнику Даниле из Сурска умную колонку.

Возможность исполнить желание мальчика министр получил в рамках акции «Елка желаний». Заявки на участие еще принимаются на официальном сайте, рассказали в пресс-службе областного правительства.

«Елка желаний» - ежегодная предновогодняя акция. Госслужащие снимают с праздничного дерева шары-открытки с посланиями от ребят и исполняют детские мечты.

В основном юные пензенцы хотят получить на Новый год игрушки или посетить интересные места, но бывают и необычные просьбы. Так, в начале декабря губернатор Пензенской области Олег Мельниченко снял с елки шар, где загадывалось желание встретиться с Сергеем Пенкиным.