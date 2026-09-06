Глава Пензы похвастался в Сети собранным урожаем

В воскресенье, 6 сентября, глава Пензы Олег Денисов выложил в Сеть пост с фотокадрами осеннего сбора урожая.

«Спасибо моей супруге Лидии, это все ее золотые руки. Стараемся работать с энтузиазмом и удовольствием», - отметил он.

Олег Денисов напомнил о данном весной обещании показать, что вырастет из рассады. В мае он выложил фото с молодыми растениями.

«Мир, труд, май! Надеюсь на хороший урожай. Рассада своя, супруга вырастила на балконе под моим чутким руководством», - прокомментировал тогда глава Пензы.

Дачный сезон в регионе обычно завершается в 20-х числах октября. До его окончания огородников возят на участки автобусы по расписанию, утвержденному в апреле.