Елка на Соборной площади в Пензе преобразилась

07.12.2023 | 18:05

В Пензе украсили новогоднюю елку, поставленную рядом со Спасским кафедральным собором. Для этого использовали около 300 игрушек голубого и серебристого цвета.

«Вокруг зимней красавицы установили небольшое ограждение с изображением ночного города», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Дерево высотой около 8,5 метра привезли из Сосновоборского района. До появления украшений и ограждения горожанам его вид не нравился.

Согласно информации на сайте госзакупок, на сосну потратили 130 000 рублей. Установка и украшение обошлись в 193 600 рублей. Заказчиком выступил Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

Главную елку Пензы на площади Ленина тоже уже нарядили. Сначала на ней развесили желтые шары, а 5 декабря - украшения в стиле абашевской игрушки.