Елка на Соборной площади в Пензе преобразилась

В Пензе украсили новогоднюю елку, поставленную рядом со Спасским кафедральным собором. Для этого использовали около 300 игрушек голубого и серебристого цвета.
«Вокруг зимней красавицы установили небольшое ограждение с изображением ночного города», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Дерево высотой около 8,5 метра привезли из Сосновоборского района. До появления украшений и ограждения горожанам его вид не нравился.
Согласно информации на сайте госзакупок, на сосну потратили 130 000 рублей. Установка и украшение обошлись в 193 600 рублей. Заказчиком выступил Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.
Главную елку Пензы на площади Ленина тоже уже нарядили. Сначала на ней развесили желтые шары, а 5 декабря - украшения в стиле абашевской игрушки.
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