443 жителям региона из-за нарушений пересчитали плату за вывоз ТКО

Из жизни

443 жителям региона из-за нарушений пересчитали плату за вывоз ТКО
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Жители поселка Пашково Земетчинского района почти полгода платили за услуги, оказанные с нарушениями.

С января по май 2026 г. организация, ответственная за вывоз твердых коммунальных отходов, нерегулярно выполняла свои обязанности. При этом плата начислялась в полном объеме.

Один из сельчан обратился к районному прокурору. Надзорное ведомство провело проверку.

По ее итогам 443 жителя поселка получили перерасчет платы за вывоз ТКО на общую сумму более 65 000 рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Ранее прокуратура добилась досрочного назначения пенсии по старости многодетной матери в Башмаковском районе.

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