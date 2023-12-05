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Общество

На главной новогодней елке Пензы появились абашевские игрушки

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Во вторник, 5 декабря, на елке на площади Ленина в Пензе начали развешивать украшения в стиле абашевской игрушки.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Александр Басенко.

По его словам, главную новогоднюю красавицу Пензы украсят 50 игрушек. Все они яркие, объемные, сделаны из современных легких материалов.

Работу хотят завершить до конца дня.

Ранее стало известно, что росписью новых елочных украшений занимались воспитанники художественных школ Пензы. Они использовали специальную влагоустойчивую и морозоустойчивую краску.

«Новогодний декор в стиле абашевской керамики будет долго радовать пензенцев», - пообещали в городской администрации.

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Источник — фото администрации Пензы
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