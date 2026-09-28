Бессоновца лишили прав за ДТП, в котором пострадал ребенок

Житель Бессоновского района лишился прав после ДТП на трассе Пенза - Лунино.

Авария случилась в июне этого года по вине мужчины. Двигаясь на своей «шестерке», он при повороте налево не уступил дорогу «Ладе-Калине», которая ехала прямо по встречной полосе.

Машины столкнулись. Находившийся в салоне «Калины» ребенок получил травмы, расцененные как легкий вред здоровью.

В отношении бессоновца составили протокол об административном правонарушении, однако на судебное заседание он не явился.

Так как вина мужчины была доказана, ему назначили наказание в виде лишения права управления транспортом на 1 год, сообщили в Бессоновском районном суде.