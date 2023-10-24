Пензенец во второй раз обратил на себя внимание главы СКР

24.10.2023 | 21:03

Волокита, допущенная при рассмотрении уголовного дела о нарушении жилищных прав семьи в Пензенской области, привлекла внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Речь идет о селе Оленевка Пензенского района. Более 20 лет назад семье дали квартиру по договору соцнайма, но ни на кадастровый учет ее не поставили, ни в собственность оформить не разрешили.

Два года назад дом признали аварийным и непригодным для проживания, однако благоустроенного помещения люди не получили до сих пор, а предлагаемые варианты не соответствуют предъявляемым требованиям.

Глава семейства неоднократно обращался в уполномоченные органы, было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями работниками администрации Оленевского сельсовета. Однако ощутимых результатов это не принесло.

Летом мужчина направил жалобу Александру Бастрыкину, и тот потребовал от и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимира Игнатенкова представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о причинах неразрешения проблемы.

В октябре житель региона снова обратился к Бастрыкину, рассказав о проволочке.

«Председатель затребовал доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, о причинах допущенной по уголовному делу волокиты, а по завершении расследования - о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - заявили в информационном центре СК России.