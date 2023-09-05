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Из жизни

Пензенцы указали на еще один недостаток в ремонте ул. Чаадаева

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Жители улицы Чаадева благодарны за новый асфальт, но радость омрачается выявленными недостатками. О них горожанка Светлана Т. рассказала на странице губернатора в «Одноклассниках».

«Возле остановки после небольшого дождя лужи, и мы, пассажиры, опять обрызганы останавливающимися маршрутками. Неужели нельзя с первого раза сделать качественно?» - пожаловалась женщина.

Представитель регионального правительства ответил ей, что «к сожалению, не все участки оборудованы ливнеприемными колодцами».

«С целью отвода воды с проезжей части на ул. Чаадаева в данных местах были проведены работы по исправлению профиля дороги. Данный вид работ позволяет уменьшить возможность скопления воды, но не исключает ее полностью», - говорится в ответе.

Ранее в городском управлении ЖКХ объяснили, почему при реконструкции улицы Чаадаева, которую затапливает во время каждого сильного дождя, не проложили новые сети ливневой канализации, хотя изначально намеревались.

Коммунальщики заявили, что в рамках ремонта дороги провели ревизию существующих сетей и восстановили их работоспособность.

Кстати, поступали жалобы и на отремонтированный тротуар на Чаадаева: покрытие пошло волнами, будто материал положили на невыровненную поверхность. Когда на замечания отреагировал губернатор, чиновники признали, что подрядчик отнесся к своим обязанностям халатно. Работу пришлось переделывать.

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Источник — фото Светланы Т.
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