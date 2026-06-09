В Бековском районе девочке-инвалиду не выдавали дорогое лекарство

Из жизни

В Бековском районе девочке-инвалиду не выдавали дорогое лекарство
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В Бековском районе ребенку-инвалиду начали предоставлять жизненно необходимое лекарство только после вмешательства прокуратуры.

Мать 10-летней девочки, страдающей хроническим заболеванием и нуждающейся в постоянном приеме дорогостоящего препарата, была вынуждена обратиться в надзорный орган.

Она пояснила, что в 2026 году медикаменты не выдавались своевременно.

Прокуратура провела проверку по данному факту, после которой права ребенка-инвалиды были восстановлены.

«Девочке предоставлены жизненно необходимые медикаменты», - сообщили в надзорном ведомстве.

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