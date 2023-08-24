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Из жизни

На Шуисте выровняли тротуар, уложенный волнообразно

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На Шуисте выровняли тротуар, о котором сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказала жительница этого микрорайона.

Отремонтированная летом дорожка на улице Чаадаева прогремела на весь город. Покрытие пошло волнами, будто материал положили на невыровненную поверхность.

«Я, конечно, понимаю, что раньше тротуара не было, но почему нельзя сделать сразу нормально? Почему дорожных работников никто не контролирует? Если они не успевают, то дайте еще время, чтобы качественно выполнили свою работу, а не спустя рукава», - написала пензячка в редакцию.

После того как 3 августа ее сообщение было обнародовано, на него лично отреагировал губернатор Олег Мельниченко.

«Факты подтвердились: подрядчик отнесся к своим обязанностям халатно. Как совершенно справедливо высказалась местная жительница, свою работу надо выполнять качественно, а не спустя рукава. Поэтому мэрия не примет объект в таком виде, подрядчика обяжут привести тротуар в достойный вид», - пообещал глава региона у себя в соцсетях.

В четверг, 24 августа, администрация Пензы отчиталась о повторном выполнении работ.

«Подрядчик ликвидировал неровности покрытия и устранил понижение тротуаров в местах заездов к частным домам, выполненное без согласования с заказчиком», - сообщили в пресс-службе.

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Источник — фото № 1, 3, 4 www.penza-gorod.ru; фото № 2 Юлии Ф.
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