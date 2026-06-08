Ставший причиной ДТП провал на улице Кижеватова устранили

Из жизни

Ставший причиной ДТП провал на улице Кижеватова устранили
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Провал на проезжей части в районе Окружной стал причиной аварии. Его закрыли только после того, как дело взяла на контроль прокуратура.

Надзорное ведомство занялось проверкой сообщений в Сети о ДТП возле дома на Кижеватова, 22, 4 июня. Очевидцы сообщали о дыре в асфальте, в которую угодила машина.

Информация подтвердилась, а еще выяснилось, что проблемный участок никак не огорожен. Восстановлением полотна ответственная ресурсоснабжающая организация тоже не занималась.

Ставший причиной ДТП провал на улице Кижеватова устранили

«Указанные обстоятельства привели к возникновению дорожно-транспортного происшествия», - сделали вывод в прокуратуре.

Ставший причиной ДТП провал на улице Кижеватова устранили

Руководителю организации внесли представление, после чего нарушения были устранены, а дорожное полотно - приведено в нормативный вид.

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