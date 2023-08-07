Волны на тротуаре улицы Чаадаева должны исчезнуть через неделю

07.08.2023 | 19:11

Некачественно отремонтированный тротуар на улице Чаадаева в Пензе должны исправить уже скоро.

«Работы по ремонту тротуара вдоль дороги на ул. Чаадаева (от ул. Дружбы до ул. Долгорукова) не приняты. Подрядной организации дано поручение о необходимости замены дорожного покрытия и приведения его в нормативное состояние. Работы запланировано выполнить до 13 августа», - сообщил представитель городского управления ЖКХ в понедельник, 7 августа, в группе PenzaInform.ru во «ВКонтакте».

Недавно отремонтированный тротуар на улице Чаадаева прогремел на всю Пензу. Покрытие пошло волнами, будто материал положили на не выровненную предварительно поверхность.

«Я, конечно, понимаю, что раньше тротуара не было, но почему нельзя сделать сразу нормально? Почему дорожных работников никто не контролирует? Если они не успевают, то дайте еще время, чтобы качественно выполнили свою работу, а не спустя рукава», - написала пензячка в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

После того как 3 августа ее сообщение было обнародовано, на него лично отреагировал губернатор Олег Мельниченко.

«Факты подтвердились - подрядчик отнесся к своим обязанностям халатно. Как совершенно справедливо высказалась местная жительница, свою работу надо выполнять качественно, а не спустя рукава. Поэтому мэрия не примет объект в таком виде, подрядчика обяжут привести тротуар в достойный вид», - пообещал Олег Мельниченко у себя в соцсетях.